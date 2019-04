Von Fotografen verfolgt Scarlett Johansson: Paparazzi riskieren weitere Diana-Tragödie

"Bis Paparazzi nicht per Gesetz als kriminelle Stalker gelten, die sie sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft verletzt wird oder stirbt wie Prinzessin Diana", warnt Johansson in ihrem Apell, aus dem unter anderem das US-Magazin "People" zitiert. Selbst nach diesem Vorfall seien die Gesetze nie geändert worden, um die "Zielscheiben gesetzesloser Paparazzi zu schützen", so die 34-Jährige weiter.