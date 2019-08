Egling - Beim Schwammerlsuchen ist ein Senior in Oberbayern eine drei Meter hohe Felswand hinuntergestürzt und gestorben. Der 85-Jährige hatte sich alleine auf den Weg in einen Wald bei Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gemacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.