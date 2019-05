Manni Burgsmüler (1949 - 2019) ist tot. Der legendäre Fußballer soll am Samstag überraschend eines natürlichen Todes in seiner Wohnung in Essen gestorben sein, wie die "Bild" berichtet. Burgsmüller wurde 69 Jahre alt. Eine Freundin der Stürmer-Legende habe ihn laut dem Bericht angeblich gefunden, nachdem Burgsmüller mehrere Stunden nicht auf eine WhatsApp-Nachricht von ihr geantwortet habe.