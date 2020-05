Von der Nachrückerin zur Siegerin "GNTM"-Gewinnerin Jacky kann ihren Triumph immer noch nicht glauben

Ausgerechnet Nachrückerin Jacky Wruck (21) konnte am gestrigen Donnerstag den Titel als "Germany's next Topmodel" für sich entscheiden. Direkt nach dem Triumph trat sie verdutzt vor die ProSieben-Kameras und sagte: "Es kommt nicht an da oben. (...) In meinem Kopf dreht sich gerade wirklich alles." Und auch Freitagmorgen als Gast im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" hatte sie ihren "GNTM"-Sieg noch nicht vollends verarbeitet.