München - Die Prinzensäle, der Schlachtensaal, große und kleine Salons, ein riesiger Billardsaal, ein Café und das Restaurant Française: Unglaubliche 2.000 Menschen passten in das Palastcafé im Luitpoldblock, als es am 1. Januar 1888 eröffnete. Am Eröffnungstag zahlten die Gäste Eintritt, um einen Blick hineinwerfen zu können.