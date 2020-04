Verein von Jutta Speidel kümmert sich um Opfer häuslicher Gewalt

Dennoch will sich die 66-Jährige nicht unterkriegen lassen und um ihren "Horizont"-Verein kämpfen, den sie vor 24 Jahren gegründet hat. In München betreibt der Verein zwei Häuser, in die Frauen vor häuslicher Gewalt flüchten können. Speidel zu "Bunte": "Ich will mich von Corona nicht in die Knie zwingen lassen." Und weiter: "Ich glaube auch jetzt daran, dass wir aus dieser Sache wieder rauskommen – aber es wird uns alle immense Energie kosten."