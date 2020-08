München - Jetzt wird’s eng: 33,84 hat die Stadt am Donnestagmittag als neue Corona-Inzidenzzahl gemeldet. Was soviel heißt, dass so viele Münchner auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen neu positiv auf Corona getestet worden sind. Das ist jetzt sehr nah an der kritischen Zahl von 35, die in Kürze erreicht werden könnte.