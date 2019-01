Ob dieses Geld direkt refinanziert wird, ließ Sportchef Günther Gorenzel am Dienstag offen. "Wir sondieren den Markt intensiv, wissen, dass wir in den letzten drei Spielen aus dem Spiel heraus nur ein Tor geschossen haben. Wenn sich was Interessantes ergibt, werden wir zuschlagen", sagte der Österreicher und erklärte, dass der Transfermarkt im Winter "in der Regel nur Leihgeschäfte" hergebe.

Gorenzel über möglichen Grimaldi-Ersatz

Das gewünschte Anforderungsprofil: "Stürmer, die in der Zweiten Liga auf den Positionen drei und vier stehen – das sind Kandidaten, mit denen wir uns massiv beschäftigen", erklärte der 47-Jährige. "Bei ihnen könnten wir vielleicht eine Win-win-Situation für den abgebenden Verein herbeiführen können und für uns, damit wir Alternativen hätten. Ich habe vorige Woche die halbe Bundesliga abtelefoniert, weil Ausleihgeschäfte hochinteressant für uns sind."

Hochinteressant wird für Grimaldi künftig die Herausforderung Uerdingen. Der KFC hatte zuletzt bereits den Stürmer Osayamen Osawe (Ingolstadt) sowie Linksaußen Roberto Rodriguez (Zürich) verpflichtet. Der Bundesliga ist Grimaldi damit nicht unbedingt näher, aber immerhin dem Ziel, weiter oben zu spielen.

