Sportdirektor Hasan Salihamidzic freut sich über einen weiteren Ex-Spieler in den Reihen des Vereins: "Es ist unsere Philosophie, verdiente und erfolgreiche Spieler an den Klub zu binden. Daher bin ich sehr froh, dass Miro Klose seinen immensen Erfahrungsschatz an unsere Nachwuchstalente weitergeben und uns bei deren Ausbildung als Trainer künftig helfen wird."