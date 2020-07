Die Königsklasse wird im August fortgesetzt, die Bayern-Stars genießen nach dem DFB-Pokalsieg gegen Bayer Leverkusen (4:2) am vergangenen Samstag derzeit zwei Wochen Urlaub. "Es wird entscheidend, wie wir aus dem Urlaub zurückkommen: Wir wollen dieses Gefühl, diesen Hunger jetzt mitnehmen", sagte Kimmich. Am Montag hatte bereits Trainer Hansi Flick den Titel in der Königsklasse als klares Ziel für die Restsaison ausgegeben.