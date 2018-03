Volkswagen-Weltpremiere ohne die USA Neuer VW Touareg: Der große Wurf

Der neue VW Touareg, den es zwar in Volkswagens Hauptmarkt China, aber nicht in den USA geben wird, ist ein Riesensprung nach vorne. Die VW-Ingenieure haben alles aus- oder besser eingepackt, was technologisch in die Zukunft weist. Und wenn die Erwartungen der Kundschaft im neuen Modell bestätigt oder gar übertroffen werden, dann ist der Kunde glücklich, noch bevor er gekauft hat. Der neue Touareg dürfte die Erwartungen tatsächlich übererfüllen. Denn er ist in allen Details wohl der beste Touareg aller Zeiten - die Zukunft nicht mitgerechnet.