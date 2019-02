München - Exakt 87.228 Münchner haben sich bis Donnerstagabend in die Listen für das Volksbegehren "Artenschutz – Rettet die Bienen!" eingetragen. Das entspricht einer Beteiligung von 9,54 Prozent aller stimmberechtigten Stadtbewohner. Bayernweit haben in der ersten Woche etwa 700.000 Menschen unterschrieben, was sieben Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Sammeln die Initiatoren bis 13. Februar rund 950.000 Signaturen, also die Stimmen von zehn Prozent der wahlberechtigten Bayern, muss sich der Landtag mit dem Gesetzesentwurf befassen.