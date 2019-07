Ilse Aigner beim Anzapfen "völlig versagt"

"Zum Glück gibt’s des Wiesn-Bier nur zum Oktoberfest, sonst waar i Alkoholiker", sagte der Mann, dem eigentlich am Ammersee die Show gehören sollte: Peter Reichert, Chef des Oide-Wiesn-Zeltes "Zur Schönheitskönigin". Aigner ist die Schirmherrin. Und nach gelungener Bierdusche (Reichert ging hinter ihr in Deckung) konnte er noch aufzählen, was sich alles in seinem Festzelt heuer tut. Reichert: "Das Kunst-Programm wird noch größer, also mehr Gesang, mehr Show, sogar Katja Ebstein wird auftreten", erzählte Reichert. Und: "Prosecco habe ich dieses Jahr komplett von der Karte gestrichen. Es gibt nur noch Champagner – und wie gewohnt bestes regionales Bio-Fleisch, egal ob Schweinshaxn oder Färse" (junge, weibliche Kuh, die noch nicht gekalbt hat, mit besonders zartem Fleisch). Besonders stolz ist Reichert auf den Fisch: "Es wird Saibling serviert, der zum Matjes veredelt wurde."