Disco-Besuch endet mit Vergewaltigungsverdacht

Acht aktive und ehemalige Polizisten der 3. Einsatzhundertschaft (USK) trafen sich Ende 2018 am Spitzingsee auf einer Hütte. Die Party verlagert sich in die Disco "Spinnradl". Es wird gefeiert und getrunken. Die Polizisten beginnen zu wetteifern, wem es gelingen könne, an diesem Abend noch Sex zu haben. Einer aus der Gruppe lernt eine Frau kennen, sie landen zusammen im Bett.