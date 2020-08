Hauptsponsor "die Bayerische" hatte bereits angedeutet, mit einem Konsortium einsteigen zu wollen. Schmidt grundsätzlich über eine Kapitalerhöhung, ohne Namen zu nennen: "Es gibt Gespräche diesbezüglich, HAM möchte seine Anteile nicht verwässern, also bei 60 Prozent bleiben." Es werde also die "e.V.-Anteile treffen", wobei sich die Frage stelle, "ob nicht z.B. 25 Prozent an einer gesunden Firma mehr wert sind als 40 Prozent an einer kranken".