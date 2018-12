Virtuelle Währung vor dem Ende? Bitcoin-Kurs bricht weiter ein: Der Krypto-Kater

Bitcoin: Immens hoher Strombedarf

Die Bitcoin-Produktion erfordert inzwischen nach dem vorgesehenen System die Rechenleistung von Server-Farmen. Zum Beispiel in Island, mit seinem Geothermie-Strom entstand daraus eine Industrie. Der Strombedarf des Bitcoin-Systems ist enorm. Die Rechen-Prozesse verbrauchten pro Tag so viel Strom wie gut 12.000 Vier-Personen-Haushalte in Deutschland im ganzen Jahr benötigten. Forscher der Universität von Hawaii kamen zu dem Schluss, dass die Bitcoin-Erzeugung ungefähr so viel Treibhaus-Gase freisetze wie zum Beispiel ganz Österreich.

Die Krypto-Krise dürfte auch deshalb noch nicht ausgestanden sein – auch wenn viele Experten die Technik nicht totsagen wollen. Denn das Fundament des Bitcoin, die Blockchain-Idee, wird inzwischen auch von Banken sowie in vielen anderen Industrien, von der Musik- bis zu Autobranche, geprüft, um Prozesse abzusichern.

Lesen Sie auch: Erster Bitcoin-Automat Deutschlands steht in München