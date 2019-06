Mama, ich kann nicht mehr denken

Ich glaub', ich hab' Fieber

Ich glaube, ich will das nicht

Mama, was soll ich jetzt machen?

Ich glaub', ich muss sterben

Was, wenn mein Herz zerbricht?

Nein, mein Kind, das wird es nicht

Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, oh-oh

Beim ersten Mal tut's richtig weh

Doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin

Linda war die Schönste, Ben 'n Football-Star

Träume so groß, das perfekte Paar

Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant

Doch jetzt liegt sie wach, ob das schon alles war?

Und sie denkt an ihn, und an die Zeit

Als sie noch so verknallt waren

Jetzt ist alles so ernst, und sie weiß nicht mehr

Ob das wirklich Liebe war

Mama, ich kann nicht mehr denken

Ich glaub', ich hab' Fieber

Ich glaube, ich will das nicht

Mama, was soll ich jetzt machen?

Ich glaub', ich muss sterben

Was, wenn mein Herz zerbricht?

Nein, mein Kind, das wird es nicht

Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, ah

Ich weiß, es tut beschissen weh

Doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, oh-oh

Du kannst die Deutsche Bank verklagen

Die Bibel lesen, Whitney fragen

Von der Liebe haben sie alle keinen Plan, ah

Nicht ich, nicht du, nicht er, nicht sie

Was du jetzt fühlst, fühlen manche nie

Es ist nur Liebe, dafür gibt's keine Medizin

Oh yeah, oh yeah

Oh, es ist nur Liebe, dafür gibt's keine Medizin

Oh-oh, oh-oh

Es ist nur Liebe, oh-yeah

Linda hängt auf Tinder, Ben ist nicht mehr da

Er küsst jetzt Models in Amerika

Vincent hat zwei Kinder und 'n starken Mann

Er hätt' nie gedacht, dass man so lieben kann

Und jetzt lieg' ich hier wach, und denk' an den Tag

Als ich zum ersten Mal verknallt war

Mama, ich kann nicht mehr denken

Ich glaub', ich hab' Fieber

Ich glaube, ich will das nicht

Mama, was soll ich jetzt machen?

Ich glaub', ich muss sterben

Oh, was, wenn mein Herz zerbricht?

Nein, mein Kind, das wird es nicht

Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, ah

Ich weiß, es tut beschissen weh

Doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen

Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, ahh

Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt

Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt