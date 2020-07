FC Barcelona

Die sportliche Situation: Aktuell belegt der FC Barcelona in der Liga Platz zwei hinter Real Madrid. Trotz des überschaubaren Rückstands von nur einem Punkt sind die Chancen auf die Meisterschaft aber überschaubar: Real hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und zudem den direkten Vergleich, der in Spanien bei Punktgleichheit ausschlaggebend ist, für sich entschieden. In der Copa del Rey gab es bereits Anfang Februar das Aus im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao.