Bei der Auslosung gibt es nur noch einen Lostopf – jeder kann also auf jeden treffen. Die Viertelfinals finden am 2. und 3. April statt, die Spiele beginnen jeweils um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr. Die Halbfinal-Paarungen finden am 23. und 24. April statt, das Finale steigt dann am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.