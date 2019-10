Die Verantwortlichen der Münchner hatten nach der Auslosung offenbar mit einem größeren Andrang gerechnet. So wurde Dauerkarteninhabern für den Zeitraum vom 16. bis zum 24. September eigens ein Vorkaufsrecht gewährt. Vom 25. bis zum 28. September hatten dann Vereinsmitglieder die exklusive Möglichkeit, sich bis zu vier Tickets zu sichern. Erst am 29. September, also am vergangenen Sonntag, kamen die Karten in den freien Verkauf - wo sie zum größten Teil noch immer sind.