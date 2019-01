Angeklagter möchte in Entziehungsanstalt für Alkoholkranke

Mario B. ist geständig und hofft darauf, dass man ihn in einer Entziehungsanstalt für Alkoholkranke unterbringt. Sechs der sieben Anklagepunkte räumt der 23-Jährige am Donnerstag so ein, wie sie auch in der Anklage stehen. Nur beim letzten Vorwurf schildert er dem Vorsitzenden Richter Gilbert Wolf die Dinge ein wenig anders. So sei er seinem Kontrahenten – die in der JVA Stadelheim Häftlinge waren, wegen der Essensausgabe aneinander geraten – lediglich in Notwehr zuvorgekommen.