Der Schiedsrichter: Umstrittene Pfiffe

Tobias Fritsch war zum Leidwesen der Löwen ebenfalls recht minimalistisch unterwegs, was eine souveräne Spielleitung anbelangt: 1860 ärgerte sich vor allem über die beiden umstrittenen Elfmeterszenen: Schon der Strafstoß für die Gäste zählte in die Kategorie "muss man nicht geben", denn: "Ich bin zu spät dran", gestand Hiller zwar, "aber ich drehe mich weg und er läuft in mich rein. Für mich kein Elfmeter." Selbst Magdeburgs Trainer Claus-Dieter Wollitz pflichtete bei: "Er kann sich ja nicht in Luft auflösen."