Einsatz am Monopteros war eine "Ausnahmesituation"

Wenn er heute zum Einsatz ausrückt, denkt Feuerwehrmann Stefan Kießkalt nicht mehr an die Nacht am Monopteros zurück. Seit einigen Monaten gibt es bei der Feuerwehr München jedoch ein Meldesystem, bei dem auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vorfälle melden können. Wenn er beleidigt oder beschimpft werde, helfe es Kießkalt, sich in die Gegenseite hineinzuversetzen. "Es handelt sich bei Einsätzen um Ausnahmesituationen, Menschen stehen unter psychischem Stress, sind vielleicht alkoholisiert, stehen unter Drogeneinfluss", erklärt er.

Ein bisschen mehr Respekt für Einsatzkräfte - das wünscht er sich trotz all des positiven Denkens aber trotzdem. Und Altmann? Der wünscht sich auch nach der Abfuhr im Stadtrat, dass dieser Respekt für Einsatzkräfte vielleicht doch noch durch eine stadtweite Kampagne vermittelt wird. "Wohlwollende Worte bekommen Rettungskräfte häufig", sagt der Polizist im Ruhestand. Die würden aber bei der täglichen Arbeit nur wenig helfen.

Johann Altmann: "Ich habe bis zum Schluss im Streifenwagen gesessen. Ich weiß, was Kollegen im täglichen Dienst widerfährt."

Angriffe auf Polizisten: 1.333-mal beleidigt, angespuckt oder attackiert

Durchschnittlich beinahe vier Mal täglich werden Polizeibeamte während ihres Einsatzes in der Stadt und dem Landkreis München verbal beleidigt, angespuckt oder attackiert.

In annähernd der Hälfte aller 1.333 im Jahr 2018 registrierten Delikte wurden die Beamten von anderen Personen körperlich angegangen: In 473 Fällen (35,5 Prozent) des seit Mai 2017 strafrechtlich novellierten "Angriffs auf Vollstreckungsbeamte" sowie insgesamt 76 Körperverletzungsdelikten attackierten Straftäter nicht nur die Polizisten, sondern verhinderten dadurch auch eine Hilfeleistung für andere. In drei Fällen wurden Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Insgesamt wurden 459 Polizisten verletzt. In 505 Fällen (37,9 Prozent) wurden sie auf Grund ihres Berufes - teils massiv - beleidigt, davon 114-mal angespuckt.

