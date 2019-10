Vielseitig kombinierbar Darum sind Karo-Blazer ein beliebter Klassiker

Im Mustermix

Eingefleischte Fashionistas wissen den Klassiker im angesagten Mustermix in Szene zu setzen. Das erfordert zwar eine gewisse Menge an Mut, kann aber mit dem richtigen Styling ein modisches Highlight sein. Der Clou: Der Karo-Blazer muss farblich mit dem Rest des Outfits harmonieren. Besonders gut funktionieren im Herbst die angesagten Animal-Prints. Im Frühling dagegen eignen sich auch verspielte Blumenmuster. Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) wählt etwa die sichere Variante und kombiniert zu ihrem lachsfarbenen Karo-Blazer einen gestreiften Zweiteiler in Schwarz-Weiß.