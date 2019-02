München - Es war ein leidenschaftlicher Kampf, den sich der FC Bayern am Dienstag in Liverpool lieferte. Vor allem Javi Martínez überzeugte als unermüdlicher Abräumer im Mittelfeld, warf sich in jeden Zweikampf und sorgte dafür, dass die gefährlichen Angreifer der Reds kaum in den Strafraum vordringen konnten. Da war es wenig verwunderlich, dass der ausgepumpte Spanier in der Schlussphase der Partie mit Krämpfen zu kämpfen hatte - so schien es zumindest.