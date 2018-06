Die SPD will Zahlen vorgelegt bekommen

Bei der Verwaltung, die über Arbeitsmangel in den Zeiten vieler Investitionen nicht klagen muss, dürfte der Antrag wohl auf überschaubare Begeisterung stoßen. Denn die SPD will Zahlen vorgelegt bekommen: Wie viel Wohnraum in Landshut von den Eigentümern selbst bewohnt wird, wie viel zu Wohnzwecken vermietet wird, als Ferien- oder Freizeitwohnung genutzt wird und vor allem, wie viel Wohnraum leerstehend ist. "Ich bin überzeugt, dass wir erschreckende Zahlen sehen werden", sagt Anja König.



Dass sich das Einholen dieser Informationen als ziemlich aufwendig gestalten dürfte, ist ihr klar: "Deshalb ist es uns wichtig, dass das - auch wenn es etwas länger dauern sollte - richtig vorbereitet wird." Einen solchen Erlass gibt es in Bayern bislang in München und Fürth, Regensburg hat eine Entscheidung darüber erst kürzlich vertagt. "Regensburg hat aber auch eine intakte Wohnungsbaugesellschaft", erinnert König.



Und damit stellt sie klar , dass sie den Erlass einer Zweckentfremdungssatzung keinesfalls als Alternative zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sieht, sondern vielmehr als Ergänzung: "Wenn wir dem Wohnungsmangel ernsthaft entgegenwirken wollen, müssen wir an mehreren Stellschrauben gleichzeitig drehen", sagt sie. Rund 2.500 Unterschriften hat die SPD mittlerweile für ein Bürgerbegehren, 3500 sind notwendig. "Wir lassen jedenfalls nicht locker."

