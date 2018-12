Nach zehnjähriger Beziehung gaben Helene Fischer und Florian Silbereisen am 19. Dezember die überraschende Trennung bekannt. Friedlich, respektvoll und in fast schon verdächtiger Harmonie. Schon vor längerer Zeit habe man sich entschlossen, getrennte Wege zu gehen, so das Ex-Paar. Doch wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des Liebes-Aus wurde auch öffentlich, dass Helene Fischer einen neuen Mann hat. Es soll Thomas Seitel sein, ein Tänzer ihrer Show-Crew.