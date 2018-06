Der Grund: "Im Dezember 2017 lebten in München laut statistischem Amt 11.370 weibliche Personen, die aus einer Nation stammen, in der die genitale Beschneidung / Genitalverstümmelung praktiziert wird oder wurde. Am 31.12.2010 wurden 3.438 weibliche Personen mit der Nationalität eines dieser Länder verzeichnet. Damit hat sich die Zahl der betroffenen Frauen und Mädchen in den letzten Jahren in München verdreifacht", schreiben die Politiker.