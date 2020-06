Sexuelle Gewalt: "Frauen melden sich nach drei bis fünf Jahren"

Auch in Deutschland kommen Femizide, also gezielte Morde an Frauen, ebenso wie sexualisierte und körperliche Gewalt gegen die Partnerin häufig vor. Am 22. Mai hat in der Implerstraße ein Mann seine Frau und Tochter mit einer Schusswaffe bedroht. Am 26. Mai ist in Pöcking am Starnberger See ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast, in der sich auch seine Partnerin befand – die Polizei vermutet eine "Beziehungstat", also einen gezielten Mordversuch an seiner Freundin. Und am 28. Mai hat ein Mann in Englschalking seine Partnerin erwürgt. Die Frau soll ihn zuvor mit einer Flasche angegriffen haben.