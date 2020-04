Sebastian Schwarz (40), betreibt mehrere Reisebüros, eines davon in München: "Ich bin Vater von kleinen Zwillingen. Da macht man sich schon seine Gedanken, wie das weitergeht. Meine Angestellten sind alle in Kurzarbeit. Ich wollte heute demonstrieren, ein Zeichen setzen, nicht mehr in den Tag hineinleben, um abzuwarten, was passiert. Jetzt hat das Auswärtige Amt seine Reisewarnung erweitert, bis 14. Juni. Das Geschäft im Juli und August wäre enorm wichtig, auch wenn es verhalten losgehen wird."