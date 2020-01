Bis Mitte Dezember hätte das eklige Geruchsproblem eigentlich gelöst sein sollen, hatten Schweineschlachtung München GmbH und Stadt in Aussicht gestellt. "Eine neue Eskalationsstufe ist erreicht", findet Andreas Klose. Besucher im Saal der Gaststätte Zunfthaus in der Thalkirchner Straße sind wütend. Ein Anwohner greift das Stadtteil-Gremium an: "Inwieweit sind Sie überhaupt in der Lage, etwas zu ändern?" Andreas Klose antwortet geduldig: "Wir können die Bürgerwünsche bündeln und der Verwaltung auf den Keks gehen. Aber wir können nicht sagen, du darfst nicht schlachten, wenn der Betreiber die Auflagen nicht erfüllt."