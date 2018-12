Viele Anrufe in München Die Enkeltrickgauner sind wieder zurück

Er behauptete, er sei wieder in Europa. Er wolle sie besuchen. Vorher wolle er aber in Augsburg auf eine Auktion. Um mitbieten zu können, bat er die Rentnerin um Geld. Die 89-Jährige fiel auf den Trick herein. Sie packte Geld und Schmuck im Gesamtwert von 50.000 Euro in eine Tüte. Den Beutel übergab sie abends einem wildfremden Mann, angeblich ein Freund des vermeintlichen Sohnes. Erst als der Sohn nicht zu Besuch kam, schöpfte die Grünwalderin Verdacht und rief die Polizei an. Zu spät, ihre Ersparnisse waren da bereits futsch.