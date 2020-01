Rechtfertigung der Gewofag wird Gericht womöglich nicht akzeptieren

Wie rechtfertigt die Gewofag die Kündigung rechtlich? Gewofag-Chef Klaus-Michael Dengler teilt mit, dass die Gewofag getäuscht worden sei. "Die Täuschung besteht in der fehlenden Zuverlässigkeit von RRS GmbH in baurechtlichen Fragen, die mit Blick auf den unrechtmäßigen Abriss des Uhrmacherhäusls definitiv unstrittig ist. Wären wir nicht getäuscht worden, hätte es nie eine Auftragserteilung an RRS gegeben."