Bonmann: Fußball vor einer ungewissen Zukunft

Eines ist für den ehemaligen Dortmunder aber klar: Sollte die Saison in der 3. Liga fortgesetzt werden, werde er weiterhin alles für den TSV 1860 geben: "Ich habe mich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und das werde ich auch unabhängig von allen Entscheidungen in der Zukunft tun", so der 26-Jährige