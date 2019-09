AZ: Mister Aulie, was geht einem Kanadier wie Ihnen durch den Kopf, wenn er beim Wiesn-Dreikampf des EHC Red Bull München gegen die Fußballer des TSV 1860 und die Volleyballer des TSV Herrsching im Bierkruglauf antreten muss?

KEITH AULIE: Es ist so verdammt viel Spaß. Ich liebe Bayern und seine Kultur und Traditionen. Nicht, dass ich diese alle verstehen würde, aber Spaß machen sie auf jeden Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in meinem gesamten Leben nie wieder derart viel Bier und Bierkrüge in den Armen halten werde. Aber Spaß beiseite, dadurch, dass ich jetzt seit 2017 bei den Red Bulls spiele und es nicht mein erstes Oktoberfest ist, fühlt es sich alles – langsam, aber sicher – normaler an. Ich liebe es, in Lederhosn herumzulaufen. Ich habe meinen Leuten in der Heimat Bilder von mir in der Tracht geschickt, sie sind alle eifersüchtig, dass ich hier in München bin, die Lederhosn trage, und das Oktoberfest mitmache. Es gibt in Kanada nicht viele Events, die bekannter sind.