Verteidiger des FC Bayern Trainingsrückstand: Mats Hummels fehlt gegen Werder Bremen

München - Der FC Bayern wird das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den SV Werder Bremen (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ohne Mats Hummels bestreiten. Der Fußball-Nationalspieler reiste am Freitag aufgrund seines Trainingsrückstandes nach einem Magen-Darm-Infekt nicht mit der Mannschaft nach Bremen, wie der deutsche Rekordmeister am Abend mitteilte.