Die Staatsanwaltschaft hat das Geschehen so rekonstruiert: Am 13. Mai des vergangenen Jahres stand Paul K. gegen 23 Uhr mit einem anderen Mann an der Haltestelle in der Fürstenrieder Straße. Plötzlich kam ein ihnen unbekannter Mann, der sich sehr aggressiv verhalten habe, auf die beiden zu. Paul K. fragte ihn: "Wer bist du? Was willst?"