Versuchter Mord vor Gericht Maskierter schlägt 86-Jährige bewusstlos

Geplanter Raubüberfall wird zu Mordversuch

Trotzdem gelang es der Frau, den Eindringling am Bein zu packen. Andreas C. fürchtete nun – trotz Maske, Handschuhen und seinem eisernen Schweigen während der Tat – dennoch erkannt zu werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt soll sich Andreas C. entschlossen haben, sein Opfer zu töten, sagen die Ermittler.