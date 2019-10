München - Zwei Wochen noch, dann steht schon wieder die nächste Länderspielpause an. Auch Philippe Coutinho wurde von Trainer Tite erneut für die brasilianische Nationalmannschaft berufen. Für die Selecao geht es am 15. November in Saudi-Arabien gegen Erzfeind Argentinien, vier Tage später treffen die Brasilianer in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Südkorea.