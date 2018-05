Nur brauchen Projekte mit großer Wirkung vor allem eines: Zeit. 15 Jahre dauerte die Planung der zweiten Stammstrecke, frühestens in acht Jahren soll sie fertig sein. Anfang der 2000er Jahre seien eher schrumpfende Städte das Thema gewesen, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Und jetzt sei man eben spät dran. "Wir alle sind dafür verantwortlich, weil wir alle wesentlich größer wohnen wollen als vor 20 oder 30 Jahren und weil wir mit unserem Lebensstil mehr Fläche benötigen", sagt Breu. Die Politik habe den Bevölkerungs-Boom verschlafen, sagt Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn in München.

Für Wissenschaftler Michael Bentlage vom Lehrstuhl für Raumentwicklung an der Technischen Universität München müsste die Staatsregierung die Erarbeitung eines Konzeptes für die Metropolregion stärker vorantreiben. Ist es so einfach? Die Staatsregierung ist schuld? Das Verkehrsministerium hält dagegen: Der Freistaat beteilige sich an Projektfinanzierungen, auch wenn er dies nicht müsse. Beispielsweise sei der Baubeginn der zweiten Stammstrecke nur möglich, weil der Freistaat Geld vorfinanziere, das eigentlich vom Bund kommen müsste.

Die Staatsregierung kontert Kritik

Die Kritik einer fehlenden Strategie für die Region weist das Verkehrministerium ebenfalls zurück: Es werde ein Verkehrspaket für den Großraum München geschnürt. Es gehe insbesondere darum, einzelne Projekte schneller voranzutreiben, in dem man alle Akteure an einen Tisch bringe. Im Sommer will das Verkehrsministerium das Paket vorstellen, nach diesem Vorbild sind dann weitere Verkehrspakete in Augsburg, Nürnberg und Regensburg vorgesehen.

Und was ist mit dem Vorwurf, es passiere nichts, bevor der Tunnel nicht gebaut sei? Im Herbst soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, sagt das Verkehrsministerium dazu. Darin würden unter anderem ein Ausbau ringförmiger Bahnstrecken im Norden und Süden der Stadt geprüft. Dort gibt es bereits Gleise. Im Süden nutzen Regionalzüge die Strecke, im Norden Güterzüge. Allein die Planung für große Projekte dauert allerdings Jahre. Grundsätzlich gibt das Ministerium zu: Die Kapazitäten sind begrenzt. Auch in Planungsbüros, bei der Bahn, in der Stadtverwaltung.

Kurzfristige Lösungen mit großer Wirkung gibt es kaum. Zu spät wohl hat München angefangen, der Bevölkerung hinterherzuwachsen. Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Dennoch meint Breu: "Insgesamt jammern wir auf hohem Niveau".

Es sei im Großraum München gelungen, den Verkehr halbwegs vernünftig abzuwickeln, auch im Vergleich mit anderen Städten wie Berlin, Frankfurt oder Stuttgart. "Halbwegs vernünftig" - das klingt nicht nach dem Maßstab, an dem sich München oder Bayern in der Regel misst.

