Wofür müssen Bankkunden schon jetzt extra zahlen? Kontoführung, Überweisung, Kreditkarte – die Liste ist lang. Selbst fürs Abheben und Einzahlen von Geld am Schalter dürfen Banken und Sparkassen laut BGH eine Extra-Gebühr kassieren. Allerdings darf eine solche Gebühr nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten.

Bankkunden sind nicht hilflos

Dürfen Banken bei den Gebühren machen, was sie wollen? Auch in anderen Fällen schoben Gerichte dem Wildwuchs einen Riegel vor. So dürfen Banken nicht pauschal einen festen Betrag dafür kassieren, dass sie Kunden per SMS die für Online-Bankgeschäfte notwendige Transaktionsnummer (TAN) zuschicken. Unzulässig sind auch Gebühren für das Bearbeiten von Freistellungsaufträgen oder Ausstellen einer Ersatzkarte, wenn ein Kunde seine Bankkarte verloren hat oder diese gestohlen wurde.

Auch wer sein Konto überzieht, muss nicht hinnehmen, wenn zum Überziehungszins noch Bearbeitungsgebühren dazukommen. Was können Kunden tun, wenn sie sich über ihre Bank ärgern? Vor allem Direktbanken bieten kostenfreie Kontenmodelle an. Zudem werben Fintechs mit günstigen Konditionen. Am Ende könne der Kunde "immer noch sagen: Ich gehe zu der Bank, wo das nichts kostet", sagt Peter Breun-Goerke von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs.

