Anne Hübner: "Markus Söder muss endlich handeln"

Unter der Verzögerung leiden nicht nur die Träger, die neue Pflegeplätze schaffen möchten. Auch das Sozialreferat kann nicht weiterplanen. Denn nur, wenn die genauen Richtlinien des Förderprogramms vom Freistaat feststehen, könnten auch die Rahmenbedingungen des städtischen Förderprogramms angepasst werden. So begründet es die SPD in einem Antrag mit der CSU, in dem sie die Stadt dazu auffordert, erneut beim Freistaat nachzuhaken. Die Stadt solle künftig vermehrt Sanierungen fördern – der Freistaat Neubauten, so der grobe Plan für die Zukunft.

Dass der jetzt nicht vorangeht, findet Anne Hübner mehr als frustrierend. "Es ist ein Skandal der CSU-Staatsregierung, ein solches Förderprogramm vor mehr als 1,5 Jahren anzukündigen, und dann nicht zeitnah umzusetzen", schimpft sie. "In ganz Bayern wird so der Neubau von Pflegeplätzen de facto lahmgelegt."

Gerade in München seien die Plätze sowieso schon knapp. Anne Hübner fordert deshalb: "Markus Söder und seine Regierung müssen endlich handeln und sowohl Neubau als auch Sanierung fördern."

Förderrichtlinie soll noch diesen Herbst in Kraft treten

Viele Einrichtungen könnten die Fördersumme dringend gebrauchen. Das Heim in Schwabing, das die IKG derzeit betreibe, sei baulich sehr veraltet, das neu geplante an der Prinz-Eugen-Kaserne sei schon allein aus diesem Grund dringend nötig.

Auch Marian Offman hofft, dass es bald für das Heim der IKG vorangeht. Offman: "Wir sind in dem Fall nicht allein. Viele andere Einrichtungen warten auch dringend auf das Fördergeld."

Auf Anfrage der AZ bestätigt ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Pflege, dass seit der Verabschiedung des Haushaltes am 16. Mai 2019 durch den Landtag die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Der Sprecher stellt zudem in Aussicht: "Die Förderrichtlinie wird derzeit fertiggestellt und soll noch im Herbst dieses Jahres in Kraft treten. Anschließend können entsprechende Förderanträge gestellt werden." Auch weist er darauf hin: "Das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium hat alle Anfragenden regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Außerdem werden die Interessenten automatisch über das Inkrafttreten der Förderrichtlinie informiert."

Lesen Sie hier: Razzia gegen Pflegedienste: "Schlaraffenland für Kriminelle"