Tatsächlich sei die Situation inzwischen deutlich entspannter als noch im März, sagt ein Münchner Hausarzt aus der Maxvorstadt auf Nachfrage. "Am Anfang, ja, da hat es bei den Übermittlungen der Testergebnisse oft gehapert, da haben Patienten teilweise wochenlang auf ihren Befund gewartet", so der Internist. "Aber inzwischen scheint das gut zu funktionieren."

Kontaktpersonen von Corona-Patienten bekommen spät einen Test

Andere sind da kritischer. Immer wieder, so erzählt das ein anderer Münchner Arzt, habe er Patienten, die tage- oder sogar wochenlang auf eine Rückmeldung vonseiten des Gesundheitsamtes gewartet hätten. Erst Anfang dieser Woche habe er beispielsweise ein Fax vom Gesundheitsamt bekommen, in dem um Informationen zu einem Verdachtsfall gebeten wurde, den er bereits vor drei Wochen gemeldet hatte.

"Die Kontaktverfolgung ist eigentlich eine der Kernkompetenzen im Kampf gegen Covid-19", sagt der Arzt. "Und auch, wenn die Situation in den letzten Wochen besser geworden ist: Dem Gesundheitsamt fehlen ganz offensichtlich noch immer Kapazitäten."

Das Problem an den späten Rückrufen: Aktuell wird nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts in Deutschland nur derjenige auf Corona getestet, der auch Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Je länger das Testergebnis auf sich warten lässt, desto länger dauert es also, bis all jene, die mit dem Infizierten in Kontakt standen, einen Test bekommen. Und darüber wieder deren Kontaktpersonen.

Gesundheitsamt: "Die Daten mussten mühevoll recherchiert werden"

Das Münchner Gesundheitsamt selbst sieht eine deutliche Besserung bei der Kontaktierung infizierter Personen. In den ersten Wochen der Pandemie seien tatsächlich nicht alle Erkrankten kurzfristig informiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem April.

Das habe allerdings daran gelegen, dass die Kontaktdaten der Betroffenen oft nicht zusammen mit den Testergebnissen an das Amt übermittelt worden waren. "Diese Daten mussten teils mühevoll über die einweisenden Hausärztinnen oder mit Unterstützung der Polizei recherchiert werden", heißt es in der Mitteilung. "Inzwischen hat sich dies deutlich verbessert."

Ein Urteil, dem viele Ärztinnen und Ärzte auf AZ-Nachfrage beipflichten. "Ich hoffe nur", sagt eine der Befragten, "dass das auch so bleibt, wenn die Zahlen wieder steigen".

