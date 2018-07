Das Haus in der Königinstraße. Foto: Sigi Müller

Offman: Stele "eine sehr versöhnliche Lösung"

Bemerkenswert ist, dass es der Stadt nach der langen, erbittert geführten Diskussion zwischen Stolperstein-Freunden und ihren Gegnern gelungen ist, auch Stolperstein-Befürworter für die neue Form zu gewinnen. So wurde an der Mauerkirchner Straße in Bogenhausen eine Stele für Siegfried Jordan errichtet. Dessen Sohn hatte einst sogar geklagt, um Stolpersteine durchzusetzen.

Die Stele sei nun eine "sehr versöhnliche Lösung", sagte Marian Offman von der Israelitischen Kultusgemeinde. Offman betonte, es sei ein großes Anliegen der IKG gewesen, dass den Menschen auf Augenhöhe gedacht werde – nicht auf dem Boden. Er lobte, dass auch Bilder zu sehen sind. "Wir, die Landeshauptstadt, geben den Ermordeten auf den Straßen unserer Stadt ein Gesicht."

Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) sagte der AZ, er halte die Stelen und Tafeln für eine "gute, eigenständige Lösung für die Stadt". Mehrere Dutzend Interessenten gebe es bereits, die ihrer Angehörigen auch so gedenken wollen. OB Reiter lobte das Konzept: "Wir dokumentieren den breiten Schulterschluss nach langer Diskussion – und dass wir das viel beschworene 'Nie wieder' als Verpflichtung sehen."

Doch es gibt auch Kritik an dem Beschluss. Der Verein "Respect & Remember", der gegen die Stolpersteine gekämpft hatte, kritisierte die Tafeln als zu eng an die Stolpersteine angelehnt, "sowohl in Form und Farbe als auch der Text". München habe die Chance versäumt, ein unabhängiges Gedenkprojekt zu entwickeln. Außerdem fordern die Aktivisten einen unabhängigen Kuratoren im Rathaus. Im Moment ist das Stadtarchiv zuständig.

Ganz zu Ende ist der Münchner Stolperstein-Streit also immer noch nicht.

