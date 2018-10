4,6 Hektar, also ungefähr fünf Fußballfelder groß, ist der Siemens Parkplatz Nord am Otto-Hahn-Ring in Neuperlach – und fast vollständig versiegelt, ohne Grün. Dorthin fahren die S 7, die U 5 und diverse Busse, mit dem ÖPNV ist das Areal also bestens erreichbar. Viel zu schade für eine reine Parkplatznutzung, finden die Rathaus-Grünen.