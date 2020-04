Etwa an die höchste Auswärtsniederlage in ihrer Bundesliga-Historie. Von den Top-10 der dicksten Packungen fanden acht (!) in den 70er Jahren statt. Die zwei 0:6-Pleiten bei Kickers Offenbach (August 1974) und Eintracht Frankfurt (November 1975) wurden getoppt von einem 1:7 am 9. Dezember 1978 bei Fortuna Düsseldorf. Eine Sternstunde in der Historie des Lieblingsklubs der "Toten Hosen", der jedoch damals nur 26.000 Zuschauer im alten Rheinstadion beiwohnten.