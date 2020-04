München/Mönchengladbach - Schon wieder ist in dieser Serie von Michael Kutzop die Rede und seinem berühmtesten Elfmeter-Fehlschuss der Bundesliga-Historie. Ohne diesen Ball, den der Bremer am vorletzten Spieltag der Saison 1985/86 im Weserstadion an den Pfosten des Gehäuses von Bayerns Torhüter Jean-Marie Pfaff setzte, wäre eines der spannendsten Saison-Finals nicht möglich gewesen. Denn durch das 0:0 ging Werder mit zwei Punkten Vorsprung (aber mit dem schlechteren Torverhältnis) auf Verfolger FC Bayern in den letzten Spieltag.