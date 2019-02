Berlin - Wie lässt sich die steigende Flut an Plastikmüll eindämmen? Darüber hat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) heute beim ersten "Verpackungsgipfel" in Berlin mit Handelsketten, Lebensmittelherstellern und Umweltschutzverbänden beraten. Anschließend kündigte Schulze bis zum Herbst "konkrete Vereinbarungen" an.