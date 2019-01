Verona Pooth ist auch dabei Neues Werk von Thomas Gottschalk: Die Buch-Tipps für 2019

Promi-Bücher

Jürgen von der Lippe (70) hat einen Roman geschrieben: "Nudel im Wind" soll die Leser schon ab dem 10. Januar erfreuen. +++ Voraussichtlich im Februar soll Verona Pooth (50) dann in "Nimm dir alles, gib viel" erzählen, "wie aus der kleinen Miss Hamburg mit Grammatikschwäche eine Multimillionärin und eine der erfolgreichsten Eigenmarken wurde". +++ Oft schon hat Sebastian Fitzek (47) mit seinen Thrillern für Gänsehaut gesorgt. Ab 20.3. will er in "Fische, die auf Bäume klettern" erklären, "was im Leben wichtig ist und wie ein glücklicher Lebensweg gelingen kann".

Thomas Gottschalk (68) ist erneut unter die Autoren gegangen: In "Herbstbunt" spricht er über das Älterwerden: "Der leidige Kampf gegen die Pfunde, eine kuriose Fastenwanderung, 40 Tage ohne Alkohol und andere Versuche, mit der Zeit Schritt zu halten, führen zur beruhigenden Erkenntnis: Trotz Falten und Verschleiß (das Knie - die Bandscheibe) - mit Gelassenheit und einer Portion Optimismus kann man dem Unausweichlichen die Stirn bieten und alt werden ohne dabei zu verbittern." Das Buch soll am 13. Mai, kurz vor seinem 69. Geburtstag (18. Mai), erscheinen.

Diese Bücher sorgen für Spannung

Simon Becketts (58) "Die ewigen Toten" kommt am 12.2.: Im 6. Teil der Bestsellerreihe um David Hunter ermittelt der forensische Anthropologe in einem verlassenen Krankenhaus mit schreckensreicher Vergangenheit. +++ "Gier - Wie weit würdest du gehen?", der neue Thriller von Marc Elsberg (51), erscheint am 25.2.: Nobelpreisträger Herbert Thompson will eine Rede halten, die die Welt verändern könnte, denn angeblich hat er die Formel gefunden, mit der Wohlstand für alle möglich ist. Doch dazu wird er nicht mehr kommen, er stirbt bei einem Autounfall - und es gibt einen Zeugen, der weiß, dass es Mord war...

Der neue Thriller von Michael Tsokos (51) heißt "Abgeschlagen" (ab 1.3.): Es ist der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld, den die Leser bereits aus "Abgeschnitten" kennen. +++ In John Grishams (63) "Das Bekenntnis" (4.3.) erschießt 1946 Pete Banning, einer der angesehensten Bürger in Clanton, den Pfarrer. Es gibt in der Gemeinde daraufhin nur noch eine einzige Frage: Warum? +++ Ein neuer Fall kommt im August auf Jo Nesbøs (58) Harry Hole zu: In "Messer" begegnet der Kommissar nicht nur einem hochgefährlichen Gegner wieder, sondern steht auch persönlich vor seiner härtesten Prüfung, heißt es über das Buch. +++ "Ein Sohn ist uns gegeben: Commissario Brunettis achtundzwanzigster Fall" von Donna Leon (76) steht ab dem 22. Mai in den Buchläden.