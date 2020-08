Der Staat müsse noch weit mehr Geld als bisher einsetzen, um etwa arbeitsmarktpolitische Maßnahmen abzufedern. Die Corona-Schulden dürften aber auf keinen Fall zu Kürzungen im Sozialbereich führen. "Das würde die soziale Ungleichheit weiter vorantreiben und den sozialen Frieden gefährden."

Nach Ansicht des VdK ist ein "Akt der Solidarität" – wie die geforderte Vermögensabgabe – überfällig. Der Sozialverband sieht in Deutschland das Vermögen viel zu ungleich verteilt und ist auch mit der bisherigen Steuergesetzgebung unzufrieden, die bisher große Vermögen schone.

Deutschland muss sich auf steigende Sozialabgaben einstellen

Bereits Ende Juli hatte etwa auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf ein "starkes Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen" und "viel zu geringe Steuern auf sehr hohe Einkommen und große Vermögen" hingewiesen. Der VdK gab zudem zu bedenken, dass einige Branchen trotz Krise Gewinne erzielten, etwa der Online- und Lebensmittelhandel.

Bentele machte auch klar, dass sich Deutschland auf deutlich steigende Sozialabgaben einstellen müsse. Allein in Bayern seien Ende Juni 26 Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit gewesen – so viele wie sonst nirgendwo in Deutschland. Es sei damit zu rechnen, dass aus dieser Schar eine große Teilmenge an Arbeitslosen hervorgehen werde.

Zuletzt hatten Wirtschaftsvertreter bereits gewarnt, dass die Bundesregierung steigende Sozialabgaben verhindern müsse. "Wir können den Sozialstaat nicht dauerhaft stärker ausbauen, als unsere Wirtschaft wächst", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer. Er warnte vor Belastungen für Unternehmen.

Bentele widersprach dem: Nur, wenn jetzt die notwendige staatliche Unterstützung komme, "retten wir die Wirtschaft". Der DGB hatte zuvor argumentiert, dass die Sozialausgaben konjunkturwirksam seien, da fast jeder Euro in den Konsum fließe.

